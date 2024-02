Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "TORONTO-DOMINION":

Die technische Analyse der Toronto-dominion Bank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,93 CAD liegt. Dieser Wert ist nur geringfügig höher als der letzte Schlusskurs von 80,32 CAD, was einer Abweichung von -1,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (82,21 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt (-2,3 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Toronto-dominion Bank-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Toronto-dominion Bank-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionsintensität und "Schlecht" in Bezug auf die Stimmungsänderung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Toronto-dominion Bank-Aktie mit einer Rendite von -8 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. In der "Handelsbanken"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 7,79 Prozent, wobei die Toronto-dominion Bank eine Rendite von 15,79 Prozent erzielt, was deutlich weniger ist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank liegt aktuell bei 4,74 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.