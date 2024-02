Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TORONTO-DOMINION":

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank beträgt aktuell 4,74 Prozent, was nur 0,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Toronto-dominion Bank. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält die Toronto-dominion Bank daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Zudem wurden mehrere bestätigte Handelssignale von Optimierungsprogrammen berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie der Toronto-dominion Bank zeigt einen Wert von 37,18 für RSI7 und 48,72 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden hingegen neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält die Toronto-dominion Bank von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenrendite und den Relative Strength-Index, während das Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.