Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Toronto-Dominion Bank wird derzeit im Vergleich zu anderen Handelsbanken als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,42, was einem 17-prozentigen Abstand zum Branchen-KGV von 9,73 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Toronto-Dominion Bank insgesamt 12 Analystenbewertungen. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 91,44 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,23 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Der RSI7 liegt bei 31,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40,45 liegt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Toronto-Dominion Bank-Aktie einen positiven Trend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Toronto-Dominion Bank auf fundamentalen, Analysten- und technischen Basis ein insgesamt positives Rating.