Toronto Dominion Bank Pref A Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs der Toronto-Dominion Bank hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche eine Rendite von 1,04 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent, wobei die Toronto-Dominion Bank mit 5,35 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Toronto-Dominion Bank derzeit einen Wert von 4,88 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,58 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist wichtig anzumerken, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Toronto-Dominion Bank aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,08, was einen Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,12 bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie der Toronto-Dominion Bank ein "Schlecht"-Rating.