Toronto Dominion Bank Pref A Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Toronto-dominion Bank wird von Analysten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,42 deutlich höher liegt als das Branchenmittel von 9,73. Dies entspricht einem Abstand von 17 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie beträgt aktuell 78, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 82,01 CAD liegt, die Aktie selbst jedoch nur 80,8 CAD erreicht hat.

Die Stimmung rund um die Toronto-dominion Bank wird als neutral bewertet, basierend auf der Betrachtung von Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Zusätzlich ergaben die Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Toronto-dominion Bank hinsichtlich der Stimmung und Handelssignale als "Gut" eingestuft werden muss.