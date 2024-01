Toronto Dominion Bank Pref A Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Toronto-dominion Bank-Aktie stattgefunden. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Toronto-dominion Bank-Aktie. Im zurückliegenden Monat gibt es 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittlichen Kursziel der Analysten beträgt 91,44 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,23 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (86,89 CAD) ergibt. Deshalb ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Toronto-dominion Bank.

Hinsichtlich der technischen Analyse zeigt sich, dass die Toronto-dominion Bank-Aktie sowohl auf längerfristiger, als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 81,95 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 86,89 CAD liegt, was eine Abweichung von +6,03 Prozent im Vergleich ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 82,65 CAD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,13 Prozent darüber. In Summe wird Toronto-dominion Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auf fundamentaler Basis ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Empfehlung, da die Toronto-dominion Bank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 11,42, während das Branchen-KGV bei 9,73 liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Einschätzungen rund um die Toronto-dominion Bank-Aktie überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Themen angesprochen, und es konnten sieben positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammengefasst ist die Aktie von Toronto-dominion Bank bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.