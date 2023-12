Toronto Dominion Bank Pref A Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Derzeit wird die Toronto-dominion Bank als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 11,08 Euro für jeden Euro Gewinn der Bank zahlt, was 17 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 9. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt des Interesses standen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Neutral" Empfehlung für die Anleger-Stimmung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Toronto-dominion Bank 8 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (4 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,79 Prozent und ein mittleres Kursziel von 91,44 CAD, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Toronto-dominion Bank ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 27,57, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,69 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.