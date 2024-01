Toronto Dominion Bank Pref A Aktie: Ist es vollbracht?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen die Toronto-dominion Bank-Aktie bewertet. Von diesen Bewertungen waren 8 positiv, 4 neutral und keine negativ. Insgesamt ergibt sich ein positives Rating für die Toronto-dominion Bank-Aktie. Im letzten Monat gab es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen von Analysten. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, beträgt 91,44 CAD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 5,23 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 86,89 CAD. Daraus ergibt sich eine positive Empfehlung. Insgesamt erhält die Toronto-dominion Bank somit eine positive Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Hinsichtlich des Stimmungsbildes in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Toronto-dominion Bank festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Toronto-dominion Bank daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten erzielte die Toronto-dominion Bank eine unterdurchschnittliche Performance von 3,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 15,13 Prozent. Dies führt zu einer Unterperformance von -11,9 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von 10,69 Prozent im letzten Jahr. Die Toronto-dominion Bank lag jedoch 7,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) erscheint die Toronto-dominion Bank aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,42, was einem Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,73 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Basis ergibt sich eine negative Empfehlung.