Toronto-Dominion Bank-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Toronto-dominion Bank hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,88 Prozent, was ein wenig höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,58 Prozent. Die geringe Differenz von 0,3 Prozent führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Toronto-dominion Bank-Aktie in den letzten 7 Tagen 32 und in den letzten 25 Handelstagen 48,75. Diese Werte deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Toronto-dominion Bank mit 83 CAD 1,5 Prozent über dem GD200 (81,77 CAD), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 81,33 CAD, was einen Abstand von +2,05 Prozent bedeutet. Auch hier ergibt sich ein "Neutral"-Signal, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Toronto-dominion Bank überwiegend neutral diskutiert. Dennoch überwog an fünf Tagen die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.