Toronto-Dominion Bank-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Toronto-dominion Bank betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,66 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 50,45 aufweist. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank liegt bei 4,74 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie spielt auch die Meinung der Anleger eine Rolle. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Toronto-dominion Bank abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 91,69 CAD, was einer möglichen Steigerung um 14,15 Prozent entspricht. Somit erhält die Toronto-dominion Bank-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.