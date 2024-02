Toronto-Dominion Bank Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Toronto-dominion Bank als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Toronto-dominion Bank-Aktie beträgt 37,18, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 48,72 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 4,74 Prozent und liegt damit 0,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent (Branche: Handelsbanken). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Toronto-dominion Bank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Branchenvergleich konnte die Toronto-dominion Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,23 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 8,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,68 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,91 Prozent hatte, lag die Toronto-dominion Bank 1,32 Prozent darüber. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz um die Toronto-dominion Bank-Aktie wurde festgestellt, dass in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festzustellen war. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Toronto-dominion Bank-Aktie daher in dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.