Toronto-Dominion Bank Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Toronto-Dominion Bank":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie der Toronto-dominion Bank im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Toronto-dominion Bank, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, darunter sechs Signale, von denen vier als schlecht und zwei als gut eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal, wenn die Anleger-Stimmung analysiert wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Toronto-dominion Bank derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche. Der Unterschied beträgt 0,23 Prozentpunkte (4,88 % gegenüber 4,64 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie der Toronto-dominion Bank als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,31 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken".

Was die Performance der Aktienkurse betrifft, erzielte die Toronto-dominion Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -4,37 Prozent im Branchenvergleich, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 5,11 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Bank 9,46 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenpolitik, die fundamentale Analyse als auch den Branchenvergleich der Aktienkurse.