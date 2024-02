Toronto-Dominion Bank Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Toronto-Dominion Bank hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,74 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Toronto-Dominion Bank liegt bei 34,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,6 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Toronto-Dominion Bank mit einem Wert von 10,7 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 9,86. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer "Schlecht"-Empfehlung.

Von den 12 Analystenbewertungen der Toronto-Dominion Bank-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,69 CAD an, was einer möglichen Steigerung um 13,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (80,73 CAD) entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

Zusammenfassend erhält die Toronto-Dominion Bank von den Analysten ein "Gut"-Rating.