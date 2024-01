Toronto-Dominion Bank Aktie: Jubelschreie!

Die Toronto-Dominion Bank wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,42, was einem Abstand von 17 Prozent zum Branchen-KGV von 9,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen für die Toronto-Dominion Bank-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 91,44 CAD, was ein Aufwärtspotential von 5,23 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um die Toronto-Dominion Bank-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden sieben Handelssignale ermittelt, die allesamt positiv ausfallen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte die Toronto-Dominion Bank in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,23 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,13 Prozent, was eine Underperformance von -11,9 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Toronto-Dominion Bank mit 7,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.