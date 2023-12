Toronto-Dominion Bank Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Toronto-Dominion Bank":

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank beträgt derzeit 4,88 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,09 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Toronto-dominion Bank als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,08 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 9,29 bei 19 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In letzter Zeit gab es eine Zunahme positiver Kommentare über die Toronto-dominion Bank in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen ein "Schlecht"-Rating, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.