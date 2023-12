Toromont Industries Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Analystenrating für die Aktie von Toromont Industries wird auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen Bewertungen waren 6 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 124,14 CAD, was einer Erwartung von 8,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 113,95 CAD beträgt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Toromont Industries haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Toromont Industries beträgt 1,63 Prozent, was 1,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Toromont Industries liegt bei 31,73, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Toromont Industries daher die Gesamtbewertung "Neutral" auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz, der Dividende und des Relative Strength Index.