Toro Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Maschinenhersteller Toro weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,6 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,81 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch stärker diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei einer Dividendenrendite von 1,61 % fällt die Ausschüttungspolitik von Toro im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen mit einem niedrigeren Ertrag von 15,41 Prozentpunkten schlechter aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die letzten zwölf Monate ergaben insgesamt 3 Analystenbewertungen für Toro, wovon 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 121,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 38,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Toro demnach aufgrund fundamentaler Kriterien und Analysteneinschätzungen als unterbewertet und mit Aufwärtspotenzial bewertet.