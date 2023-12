Toro Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toro":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit für überkaufte oder unterkaufte Titel eine gute Einschätzung liefert. Für die Toro-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 41,41, was darauf hindeutet, dass die Toro weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Toro.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Toro-Aktie ausgesprochen haben, bewerten diese insgesamt als "Gut", da 2 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Toro liegt bei 121,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 39,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider, da in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Themen rund um die Toro-Aktie angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Aktie, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Toro die Gesamtbewertung: "Gut".