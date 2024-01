Toro Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toro":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse des Unternehmens Toro ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 21,66 ist Toro deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,34, was einen Abstand von 31 Prozent zum KGV von Toro ergibt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Was die Dividendenrendite betrifft, so beträgt sie bezogen auf das Kursniveau 1,58 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,29 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Toro eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Aktienkurs von Toro zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,85 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2311,42 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -2329,27 Prozent im Branchenvergleich für Toro. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1383,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Toro 1401,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Toro derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Toro weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Toro-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.