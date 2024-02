Toro Aktie: Jetzt aber!

Toro hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers beträgt "Gut", bestehend aus zwei "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 121,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 29,59 Prozent. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 93,76 USD wird dies als eine "Gut"-Empfehlung angesehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Toro von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Toro hat ein KGV von 22,27, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,78. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Toro-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 93,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 93,76 USD liegt. Der kurzfristige Durchschnitt beträgt 92,38 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert.

Insgesamt erhält Toro auf Basis der Analystenbewertungen, der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung und wird als vielversprechende Anlagemöglichkeit angesehen.