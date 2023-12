Toro Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toro-Aktie liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 41,41 liegt. Der RSI25 von 41,41 zeigt, dass Toro weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Toro.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Toro über einen längeren Zeitraum beobachten. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Toro in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Toro im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,7 Prozent erzielt, was 43,63 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 14,12 Prozent, und Toro liegt aktuell 30,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Laut Analysten-Einschätzungen ergibt sich für Toro insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Toro liegt bei 121,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 39,02 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 87,4 USD notierte. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".