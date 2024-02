Torm Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Bewertung von Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten bestimmt, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Torm untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um Torm in den letzten Monaten eine normale Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält Torm in Bezug auf diesen Faktor eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Torm daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Torm-Aktie von 30,36 EUR eine Entfernung von +16,5 Prozent vom GD200 (26,06 EUR), was ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 30,2 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Torm-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Torm beträgt derzeit 18,47 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 28,08 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz nur 9,61 Prozentpunkte beträgt.