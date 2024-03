Torex Gold Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Torex Gold hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -17,81 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Torex Gold auch hier mit 3 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Torex Gold festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert. Insgesamt erhält Torex Gold auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Torex Gold um 16,62 Prozent über dem GD200 (15,52 CAD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 14,52 CAD, was einem Abstand von +24,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Torex Gold-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie der Torex Gold in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für die Aktie der Torex Gold liegt das Kursziel im Mittel bei 23,85 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,77 Prozent darstellt. Basierend auf der Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Torex Gold.