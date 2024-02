Torex Gold Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Torex Gold Aktie derzeit um -3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Torex Gold Aktie derzeit bei 4,77 Euro, was 99 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist die Torex Gold Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da in den vergangenen 12 Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23,85 CAD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 74,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.