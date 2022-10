Torex Gold Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Stratasys, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologie Hardware und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 09:23 Uhr) mit 13.76 USD beinahe unverändert (-0.15 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Stratasys auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Stratasys zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Stratasys liegt bei 26,21, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Stratasys bewegt sich bei 64,3. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Stratasys mit einer Rendite von -55,19 Prozent mehr als 113 Prozent darunter. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,37 Prozent. Auch hier liegt Stratasys mit 79,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Stratasys-Aktie ein Durchschnitt von 19,9 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,76 USD (-30,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (15,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,58 Prozent), somit erhält die Stratasys-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Stratasys erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

5. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Stratasys als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stratasys vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 35 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 154,36 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,76 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

6. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Stratasys. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Stratasys daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Stratasys von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

7. Fundamental: Stratasys ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 195,86 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 142 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

Damit erhält die Stratasys-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.