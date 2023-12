Torex Gold Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Torex Gold liegt bei 41,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Torex Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,95 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -10,89 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Torex Gold um +0,94 Prozent besser abschnitt. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,89 Prozent, und Torex Gold übertraf diesen Wert um 0,94 Prozent. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Torex Gold derzeit bei 17,4 CAD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 14,62 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -15,98 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 13,93 CAD, was zu einem Abstand von +4,95 Prozent führt und somit zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Torex Gold werden sowohl durch Analysen von Banken als auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt erhält die Aktie von Torex Gold daher eine Bewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.