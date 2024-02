Torex Gold Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Torex Gold wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei wurden 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einstufungen abgegeben. Dadurch ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Torex Gold. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23,85 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 84,03 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Torex Gold mit einer Rendite von -20,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Torex Gold mit 0,21 Prozent darüber. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Torex Gold als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Torex Gold in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Analysten und die Entwicklung in den verschiedenen Kategorien, dass die Aktie von Torex Gold insgesamt als "Gut" eingestuft wird.