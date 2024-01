Toread löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwei Wochen wurde über Toread in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt.

Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält Toread auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was auf eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen hindeutet. Daher wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Toread in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,32 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -7,55 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Toread 9,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toread beträgt aktuell 68, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Toread damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.