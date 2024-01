Toread Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Toread betrachten wir den kurzfristigen 7-Tage-RSI, der derzeit bei 55,32 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Toread-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Toread überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividendenpolitik weist Toread derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 auf, was eine negative Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Toread von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Toread bei 7,86 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 6,24 CNH gehandelt wird. Dies ergibt eine Distanz von -20,61 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,28 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -14,29 Prozent auch hier als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt sich, dass Toread mit einem KGV von 68,56 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.