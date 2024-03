Toread Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toread beträgt 37, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Gemäß fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Toread einen Wert von 43,4 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Stimmung hinweist. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Toread eine Rendite von -43,65 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite von Toread mit 29,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung bei Toread. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für Toread eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene.