Toread Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat die Toread-Aktie einen RSI-Wert von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (75,69), was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toread einen Wert von 68 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Toread daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass die Aktie von Toread kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,96 CNH für den Schlusskurs der Toread-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,76 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.