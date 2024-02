Toread Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Toread im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -43,65 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Toread mit 30,76 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Toread derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,46 CNH, während der Aktienkurs bei 4,82 CNH um -35,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 5,93 CNH, was einer Abweichung von -18,72 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser bei 36,97 Punkten, was bedeutet, dass die Toread-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt einen Wert von 67,04, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Toread wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. Insgesamt waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt an sechs Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erhält Toread auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.