Toread Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividende der Toread-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was 2,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als neutral bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb Toread in diesem Bereich eine gute Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toread beträgt derzeit 68, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als neutral eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Toread-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wodurch die Aktie in beiden Fällen als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält die Toread-Aktie daher eine schlechte Bewertung in der einfachen Charttechnik.