Toread Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Toread deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Bewertung bilden. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde ebenfalls registriert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Toread eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu dieser Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Toread mit einer Rendite von -3,32 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mehr als 11 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Toread mit 9,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt ebenfalls zu einer negativen Gesamteinschätzung. Der RSI der Toread liegt bei 71,19, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 63,14 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für Toread aufgrund der Veränderungen im Stimmungsbild, der Dividendenpolitik, der Entwicklung des Aktienkurses im Branchenvergleich und des Relative Strength-Index.