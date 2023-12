Toray IndustriesADR Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Dividendenrendite für Toray Industries beträgt derzeit 2,4 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,08 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen. Dies wurde anhand der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Toray Industries daher in diesem Bereich die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Toray Industries als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 71,34, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,6 liegt und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toray Industries mit einem Wert von 28,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 49 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 55. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien die Note "Gut".