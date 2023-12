Toray IndustriesADR Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Toray Industries festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Toray Industries für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Toray Industries in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toray Industries liegt derzeit bei 28,32, was 49 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Toray Industries mit einer Rendite von 5,05 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 20,74 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.