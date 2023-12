Toray IndustriesADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Toray Industries deutlich zum Negativen verändert, wie aus sozialen Medien hervorgeht. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Toray Industries daher eine negative Bewertung in diesen Punkten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Toray Industries im letzten Jahr eine Rendite von 5,05 Prozent erzielt, was 20,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs verläuft um -1,78 Prozent über dem Trendsignal des GD200 und um -2,62 Prozent über dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Toray Industries mit 2,4 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 2,08 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Toray Industries in den letzten Wochen negative Entwicklungen verzeichnet hat, die zu einer insgesamt negativen Bewertung in verschiedenen Aspekten des Unternehmens führen.