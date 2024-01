Toray IndustriesADR Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toray Industries-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 17 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Toray Industries.

Die Dividendenrendite von Toray Industries beträgt derzeit 2,4 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,84 % liegt. Somit wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Toray Industries mit einem Wert von 27 unter dem Branchendurchschnitt von 55,2. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Toray Industries für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.