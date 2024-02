Toray IndustriesADR Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment für Toray Industries ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An nur zwei Tagen war die Diskussion positiv, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toray Industries bei 742,7 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 695,1 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", ebenso wie der -6,41-prozentige Abstand zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 726,47 JPY, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.