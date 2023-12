Topsports International Holding Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Topsports-Aktie beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 56,07 und bestätigt somit das "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Topsports eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Topsports in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugesprochen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Topsports bei 6,64 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 6,13 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -7,68 Prozent zum GD200 und daher zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von -1,92 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".