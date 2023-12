Topsports International Holding Aktie: Was passiert jetzt?

Die Anleger von Topsports haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Topsports derzeit bei 6,66 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Aktienkurs bei 5,75 HKD gehandelt wird und somit einen Abstand von -13,66 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie schlecht ab, mit einem aktuellen Niveau von 6,24 HKD und einer Differenz von -7,85 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung auf Basis der technischen Analyse als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Topsports liegt bei 79,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 64,66, was eine Bewertung als "neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating der Aktie als "schlecht".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich festhalten, dass Topsports eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "neutral".

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung der Aktie Topsports, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.