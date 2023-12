Topsports International Holding Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Topsports wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. In technischer Hinsicht wird die Topsports-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs des Wertes unter dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von -3,19 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die Topsports-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Topsports daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.