Topsports International Holding Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über Topsports hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Topsports mit 5,33 HKD derzeit -1,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 200 bei -13,89 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen sind negative Themen vorherrschend, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Topsports weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Damit wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Topsports also eine "Neutral"-Bewertung.