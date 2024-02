Topsports International Holding Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den vergangenen zwei Wochen wurden Topsports von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Topsports derzeit einen längerfristigen Durchschnitt von 6,3 HKD hat, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 5,5 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5,63 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Zusammenfassend erhält Topsports auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Topsports als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Topsports führt zu einer Einstufung von "Neutral" bei einem Niveau von 44,23. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,25 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Topsports.