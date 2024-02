Topps Tiles Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Topps Tiles hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 4,01 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -5,5 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,72 Prozent, wobei Topps Tiles derzeit um 6,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Topps Tiles als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,82 liegt, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Topps Tiles von 44,2 GBP mit -9,56 Prozent unter dem GD200 (48,87 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 47,04 GBP, was einem Abstand von -6,04 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Topps Tiles-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Topps Tiles war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.