Topps Tiles Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwei Wochen wurde Topps Tiles von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche konnte Topps Tiles in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,69 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,39 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 5,69 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Topps Tiles in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Aktie von Topps Tiles gilt jedoch nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 30,3 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel". Dieser beträgt 25,81. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Topps Tiles-Aktie liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Topps Tiles.