Topps Tiles Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Topps Tiles-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Schlusskurses. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 49,33 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 47,5 GBP lag, was einer Abweichung von -3,71 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 47,86 GBP und einer Abweichung von -0,75 Prozent eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Topps Tiles-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Topps Tiles-Aktie liegt bei 58,44, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Topps Tiles-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,69 Prozent erzielt, was 3,97 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 5,72 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" von 5,31 Prozent, liegt die Aktie mit 4,39 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Topps Tiles-Aktie beträgt 7,9 Prozent, was 3,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf technischer Basis, eine positive Bewertung im Branchenvergleich und eine gute Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik für die Topps Tiles-Aktie.

