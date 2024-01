Topps Tiles Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Topps Tiles geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Topps Tiles bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Topps Tiles-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,33 GBP. Der letzte Schlusskurs von 47,5 GBP weicht somit um -3,71 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (47,86 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,75 Prozent Abweichung). Somit erhält die Topps Tiles-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Topps Tiles-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,69 Prozent erzielt, was 3,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,31 Prozent, und Topps Tiles liegt aktuell 4,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Topps Tiles durchschnittlich ist, und die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.