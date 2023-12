Toppan Printing Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Toppan wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,49 gehandelt wird. Dies entspricht einem Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,58. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Toppan in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion und die abnehmende Aufmerksamkeit zu Toppan lassen insgesamt auf ein "Schlecht"-Rating schließen.

Die Dividende von Toppan beträgt 1,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,57 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz bei 1,12 Prozentpunkten liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass Toppan derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3162,24 JPY, während der Kurs der Aktie (3781 JPY) um +19,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3468,58 JPY weist auf eine Abweichung von +9,01 Prozent hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".