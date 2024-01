Toppan Printing Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Toppan, ein Unternehmen im Bereich der kommerziellen Dienstleistungen und Supplies, zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,58 % wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Toppan-Aktie ein "Gut"-Signal aufweist, da er um 21,85 % über dem GD200 liegt. Auch im Branchenvergleich schneidet Toppan gut ab, mit einer Performance von 85,08 % in den letzten 12 Monaten, was einer Outperformance von +70,09 % im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bedeutet. Insgesamt wird die Toppan-Aktie sowohl aus technischer als auch aus branchenspezifischer Sicht positiv bewertet.